LA “STRATEGIA” DE LAURENTIIS(NAPOLI) DA’ I SUOI FRUTTI 142 MILIONI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

(di Thomas Gaddo) – Aurelio De Laurentiis (presidente dell’SSC Napoli) può permettersi di guardare al futuro con più tranquillità, grazie ai 142 milioni di euro di utili messi da parte nel corso della sua attenta gestione (secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica). I tanto criticati,” Scudetti del bilancio” (bilanci d’esercizio positivi), pilastri portanti della strategia presidenziale, si rivelano ora più che mai vantaggiosi, per il club con sede a Castel Volturno. Mentre molte altre realtà, del panorama calcistico europeo, sono alle prese con una complessa crisi finanziaria causata dallo stop imposto (a causa del Coronavirus), la società sportiva di De Laurentiis, può fare affidamento sui “conti in regola”, di conseguenza su una stabilità economica societaria quasi assicurata.

Lo dimostra, lo stesso “patron” partenopeo, che, fino ad ora, non ha preso alcun tipo di iniziativa oltre al rinvio dei pagamenti ai calciatori per il mese di aprile, in attesa di sapere come si concluderà la stagione. Altro punto di forza degli “azzurri”, è stato il tempismo sulle operazioni di calciomercato, sono state cinque le trattative concluse in entrata a Gennaio, che permettono così al Napoli di affrontare la prossima sessione di mercato con più serenità.