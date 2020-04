I Blancos per il finale di stagione giocheranno allo stadio “Alfredo Di Stéfano”

(di Leonardo Calero) – Per il finale di stagione, il Real Madrid non disputerà le gare casalinghe al Santiago Bernabeu. Sarebbe questa la decisione presa dalla società, così da permettere di concludere i lavori di ristrutturazione. L’idea al vaglio dei dirigenti è quella di giocare le partite rimanenti allo stadio “Alfredo Di Stéfano“. In programma ci sono 6 partite (casalinghe) di Liga tra cui spicca il big match con il Valencia, alla quale potrebbero aggiungersi anche quelle di Champions League, se dovessero rimontare la sconfitta dell’andata contro il Manchester City (1-2).

Situato a Valdebebas, ospita le gare del Real Madrid Castilla. Lo stadio, rispetta le misure tanto è che sono uguali, ma dovrebbe venire installato il supporto Var. Sapendo che le gare andranno in scena a porte chiuse, il Real Madrid sta pensando a questa soluzione.

La UEFA prevede che le tutte le partite vengano giocate nello stesso stadio, anche se in casi come questi potrebbe fare un’eccezione viste le circostanze. Giocare a Valdebebas porterebbe anche un altro vantaggio, visto che è qua che il Real Madrid ha il suo centro sportivo principale. Vista la situazione di emergenza (Coronavirus), questo porterebbe anche ad evitare spostamenti.

I dirigenti Madrileni aspettano l’ok della Liga e della Federazione. Il Governo nazionale aveva fermato i lavori per due settimane.

Adesso i lavori sono pronti a ripartire, e nel caso arrivi il sì definitivo, fino a settembre non si avranno più interruzioni.