LA STARTUP Z PADEL CLUB AFFIDA LA TUTELA DEL BRAND ALLO STUDIO CDRA

Sarà lo studio legale CDRA ad affiancare Z Padel Club, company reduce dalla realizzazione di due esclusivi campi da padel temporary in Piazza Gae Aulenti a Milano.

“Siamo una startup molto ambiziosa e proprio per questo abbiamo deciso di affidare la tutela del progetto di realizzazione della nostra temporary location, prima, e della nostra realtà e del suo sviluppo, poi, ad un’eccellenza del settore che ci ha assistito in ogni fase del processo e sotto molteplici aspetti, da quelli societari a quelli di tutela del nostro brand fino ai rapporti con gli interlocutori, sia istituzionali sia privati, interessati allo sviluppo del progetto Z – afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club – Gae Aulenti è solo il primo di una lunga serie di progetti in fase di realizzazione che porteremo avanti grazie anche alle competenze dei professionisti dello studio CDRA. Vogliamo diventare un punto di riferimento nel mondo del padel e per farlo sappiamo che sarà importante il supporto di realtà importanti che condividono i nostri stessi valori e, soprattutto, la nostra stessa ambizione e CDRA appartiene a questo gruppo ristretto”.

“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto innovativo sin dal principio: le peculiarità e il grande potenziale di Z Padel Club hanno richiesto un’assistenza a 360 gradi, prestata da un team multidisciplinare – sottolinea Carlo Vitagliano, avvocato senior dello studio CDRA che ha seguito in prima persona lo sviluppo del progetto Z – La strutturazione della realtà meneghina ha richiesto soluzioni articolate con attenzione a tematiche importanti al giorno d’oggi come le agevolazioni connesse alla natura di start up innovativa della holding o lo sviluppo di un modello attento all’ecosostenibilità, aprendo così le porte al mondo della finanza agevolata. L’ambizione della società, che con i suoi progetti nazionali e internazionali può diventare leader in questo settore, costituisce una sfida quotidiana che supera l’approccio consulenziale classico e che ci ha portato ad essere parte del processo creativo e decisionale, individuando soluzioni personalizzate alle diverse esigenze del cliente: a tal proposito abbiamo la possibilità di contribuire al processo innovativo della company, ricercando e proponendo iniziative adeguate e dall’elevato tasso tecnico. La conclusione della prestigiosa vetrina di Piazza Gae Aulenti costituisce solo il primo step di un entusiasmante progetto che vedrà un’espansione quasi tentacolare del modello Z Padel Club. Il supporto di CDRA al progetto Z proseguirà in questa nuova fase di sviluppo: l’idea avuta dai soci fondatori della startup made in Italy, per innovatività, ambizione e risorse a disposizione, non ha eguali al momento in questo segmento di mercato”.