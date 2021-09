Quali sono gli sponsor delle squadre che stanno segnando più gol nella stagione 2021/2022

Lo sponsor sulle divise rappresenta lo spazio pubblicitario più visibile e più redditizio, soprattutto quando la squadra segna tanti gol. Le quote scommesse sul calcio online oscillano a seconda delle statistiche ed è per questo che più un team vince e segna, minore sarà la quota vincente, di conseguenza la compagine sarà favorita agli occhi dei bookmakers. Per uno sponsor, scegliere un team che segna molti gol è il miglior modo per assicurarsi una pubblicità infinita attraverso gli highlights e le visualizzazioni future. Ecco quali sono gli sponsor delle squadre italiane che stanno segnando di più quest’anno.

Emirates per il Milan

Con un contratto da 10 milioni di euro lo sponsor Emirates si è assicurato un’ottima visibilità grazie ai gol segnati dai rossoneri: 7 in campionato in 3 partite e 2 in Champions. Rispetto ad altri sponsor, la compagnia aerea di Dubai ha sicuramente fatto un affare sensazionale, anche perché fra i testimonial c’è un certo Ibrahimovic, sempre protagonista in positivo delle cronache sportive.

DigitalBits e la Roma di Mourinho

Un altro colpaccio, questa volta dello sponsor DigitalBits con i giallorossi guidati da Mourinho, che in campionato hanno segnato ben 9 reti in 3 partite e nella Conference League altre 10 reti (3 partite di preliminari e 1 nel girone). Questo significa che DigitalBits con soli 12 milioni di euro si è assicurata una visibilità eccezionale a livello europeo, sicuramente un ottimo affare anche per la squadra che quest’anno è destinata a lasciare il segno, vista l’ottima partenza.

Lete e il Napoli

Acqua Lete è lo sponsor principale del Napoli di Spalletti che in campionato ha battuto la Juventus e ha segnato 6 gol in 3 gare. Ottimo il risultato anche in Europa League con 2 gol contro il Leicester, una squadra ben organizzata che sicuramente segnerà tantissimo quest’anno, con somma soddisfazione degli sponsor.

Mediacom e la sorprendente Fiorentina

Il contratto da 25 milioni di Mediacom con la Fiorentina sarà sicuramente più di un buon affare, anche se la squadra non è impegnata in competizioni internazionali, in Serie A è riuscita a vincere contro l’Atalanta e possiede tutti i numeri per arrivare fra le prime 10 e tentare l’approdo europeo. Inoltre, il centrocampo composto da giocatori esperti e il giovane Vlahovic, stella nascente che promette di superare i 20 gol, saranno una buona garanzia di visibilità per Mediacom.

Socios e l’Inter

Il tandem d’attacco Lautaro – Dzeko – Correa promette una valanga di gol, in campionato i nerazzurri hanno segnato 9 reti in tre partite: un ottimo inizio per la migliore visibilità possibile. Sicuramente il marchio Socios apparirà tantissimo negli highlights di campionato e di Champions della squadra milanese.

Jeep Juventus

Il contratto da 45 milioni per Jeep con la Juventus assicura un’ottima visibilità a livello internazionale e anche se in campionato i bianconeri non sono partiti al meglio, sicuramente arriveranno nelle prime 4 posizioni. Allegri è un maestro della statistica e spesso ci ha abituati a false partenze, in compenso nella prima uscita di Champions contro il Malmo la Vecchia Signora ha segnato 3 reti.