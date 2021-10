La New Dreams, la squadra composta da artisti, musicisti, cantanti, personaggi televisivi e social star, ha esordito ieri

La New Dreams, la squadra composta da artisti, musicisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno deciso di mettersi in gioco per scopi benefici in un campionato FIGC, ha esordito ieri contro l’Academy Pro Sesto, presso il centro sportivo “Gaetano Scirea” di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

L’incontro, valido per il girone C della terza categoria di Milano, si è svolto davanti a un nutrito pubblico presente sulle tribune nel pieno rispetto del distanziamento delle norme Covid ed è stato l’occasione per raccogliere un contributo economico a favore della Fondazione Simoncelli anche grazie al contributo della squadra ospite dell’Academy Pro Sesto.

La squadra della New Dreams, nata con il fondamentale supporto di Givova e guidata da coach Arturo di Napoli, il “mitico” Re Artù, con un passato da giocatore anche nelle file di Napoli, Inter e Messina, ha perso 3-0, subendo i tre gol nella prima mezzora. Ma dopo lo stentato avvio la squadra ha saputo ricompattarsi, sbagliando un rigore e tenendo testa agli avversari fino al triplice fischio finale.

In campo, con la maglia della New Dreams, il portiere Andrea Zelletta, modello e cantante, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, l’attaccante Valerio Mazzei, cantante e tiktoker, il fantasista Shade, rapper e doppiatore. Buone prestazioni anche per altri artisti presenti: da Davide Vavalà, protagonista de “Il Collegio”, fino a Patrizio Morellato, Astol, Peejay, Anima, Andrea Cioffi, Lele Giaccari, Ludwig, Tancredi, Jaro, Mazay, Cosmic, passando per i gemelli La Presa e Marco Filadelfia.

Tra i supporters della New Dreams anche Carlo Tavecchio che ha creduto fin dall’inizio al progetto e il F.C. Cologno che ha concesso il centro Brusa per gli allenamenti della squadra.