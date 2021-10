Sporteconomy nuovo Business Media Partner del Calcio Padova (Serie C)

E’ stato ratificato l’accordo di partnership tra Calcio Padova , market leader nell’informazione applicata all’economia e politica dello sport, che entra a far parte da oggi della famiglia biancoscudata come “”.

“E’ con piacere che ufficializziamo la partnership con il Padova calcio, club iscritto al campionato di Serie C (girone “A”, ndr), per l’intera stagione 2021/22″ ha sottolineato Alberto Morici, direttore agenzia stampa Sporteconomy.it – “La nostra realtà editoriale diventa “Business Media Partner” del club veneto con l’obiettivo di raccontare le storie di marketing sportivo collegate agli sponsor. Il nostro impegno sarà, anche in questo caso, valorizzare gli impegni marketing delle realtà partner del Padova calcio. Oltre a ciò diventa strategico abbinare la nostra immagine a quella dei biancoscudati, da sempre squadra iconica dal forte valore evocativo. Le ambizioni di crescita della realtà veneta coincidono, tra l’altro, perfettamente con quelle di Sporteconomy, leader di mercato tricolore nell’informazione economico- sportiva”.

SportEconomy è market leader nell’informazione applicata all’economia e politica dello sport, è nata nel settembre 2004. Attualmente è l’agenzia stampa online più cliccata in Italia e tra le prime in Europa per quanto riguarda i temi dello sport-business, con una library di circa 60 mila news/articoli.