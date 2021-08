La lotta contro ogni forma di discriminazione è il leit motiv della 3a maglia del Parma calcio (Serie B)

Dalla vestibilità aderente, la divisa ha lo stesso collo in costina della prima maglia tagliato a V e chiuso da due profili di tessuto incrociati. Al suo interno la lunetta propone, stampata in transfer, una moderna grafica che mette in risalto alcune parole chiave legate al tema della discriminazione. Sul retro compare appunto la scritta in oro “Against All Discrimination” voluta per sottolineare con forza uno dei valori cardine del Club e sensibilizzare su un tema importantissimo come quello dell’uguaglianza, dell’unione e della fratellanza contro le differenze.

Anche la terza casacca, come la divisa home e away, è stata realizzata in tessuto tecnico antivirale e antibatterico Ti-energy 3.0. (fonte: Parma calcio 1913)