DICHIARAZIONI DI GIOVANNI MALAGÒ (CONI) A SKY TG24 OLIMPIADI/ OBIETTIVO È SUPERARE RECORD DI MEDAGLIE

“L’obiettivo è quello di superare il nostro record all time di medaglie, abbiamo tutte le possibilità per riuscirci, di certo non c’è nulla ma mancano tre giorni e abbiamo ancora a livello individuale tante carte da giocarci. Una cosa mi sembra abbastanza certificata: è un anno e mezzo che ho sostenuto che alle olimpiadi di Tokyo ne avremmo viste delle belle, mi sembra che almeno questa cosa è corrispondente alla realtà dei fatti. Abbiamo vinto delle medaglie d’oro che oggettivamente non ci aspettavamo, che non erano nel favore dei pronostici, ne abbiamo perse altre che magari gli esperti pronosticavano come probabili. È un’olimpiade bellissima”. Lo ha detto a “Timeline”, su Sky TG24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

VITTORIA NEI 100 METRI E NEL SALTO IN ALTO IN POCHI MINUTI È QUALCOSA CHE NON HA PARAGONI NELLA STORIA DELLO SPORT

La vittoria più bella? “Qualsiasi risposta dessi farei un torto agli altri. È chiaro che la vittoria dei 100 metri e del salto in alto a distanza di pochi minuti non ha paragoni nella storia dello sport, non solo nel nostro Paese ma in assoluto delle olimpiadi. In una sola competizione noi pensavamo di essere i più forti, la vela con Ruggero Tita e Caterina Banti, e abbiamo mantenuto quelli che erano i pronostici iniziali, tutti gli altri sono frutti di imprese, fermo restando che vanno in compensazione di quello che magari non si è ottenuto da altre parti. Questo è il fascino delle olimpiadi. Così a “Timeline”, su Sky TG24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

POSSIBILE CHE ITALIA VADA A MEDAGLIA NEL 50% DEGLI SPORT PRATICATI ALLE OLIMPIADI

“Oggi abbiamo vinto la 17esima medaglia in sport diversi, quelli per cui si compete alle olimpiadi sono 40, ne abbiamo ancora tre o quattro che devono entrare in competizione, c’è il rischio che nel 50% degli sport che si praticano l’Italia vada a medaglia. È una cosa impressionante”. Così a “Timeline”, su Sky TG24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.