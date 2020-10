La Lega Serie A apre ai fondi. Esclusiva per 4 settimane a CVC-Advent-FSI

Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le 20 società e con il Presidente Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano) in collegamento video. I club hanno deliberato a larga maggioranza di procedere in via esclusiva con Cvc-Advent-FSI alla negoziazione dei termini e delle condizioni della relativa offerta. A tale scopo un’apposita Commissione avvierà le trattative con il consorzio per un periodo di 4 settimane a partire da oggi.

Le Società hanno poi approvato l’invito a presentare offerte per i Diritti Audiovisivi Internazionali del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021 – 2024, l’avanzamento del piano industriale e il budget di Lega Serie A per la stagione 2020 – 2021.

Le Società hanno inoltre evidenziato il momento di grande difficoltà economica legato alla certa diminuzione di ricavi da stadi e conseguentemente da sponsorizzazioni, a fronte di costi, soprattutto del lavoro, rimasti invariati. Il tema sarà oggetto di una prossima riunione di Lega Serie A che si augura un intervento istituzionale a salvaguardia della stabilità finanziaria del massimo campionato, motore dell’intera piramide calcistica italiana. – fonte: Lega calcio Serie A

I club hanno deliberato a larga maggioranza: 15 voti a favore e 5 astenuti.