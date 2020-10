DPCM ottobre, il premier Conte firma il nuovo decreto: tutte le novità per lo sport

(di Marco D’Avenia) – Quest’oggi il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo “DPCM” con il quale sono state stabilite alcune nuove regole per affrontare la pandemia da Covid-19. In generale è stato promulgato l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi (tranne che nella propria abitazione) e c’è la stretta sulla “movida” con ristoranti e bar, che dovranno chiudere alle ore 24 se possono garantire la consumazione al tavolo (o alle 21 se non hanno posti a sedere). Novità anche per il mondo dello sport con l’interruzione degli sport di contatto a livello amatoriale, mentre si apre uno spiraglio per la capienza degli stadi.

Confermato il numero massimo di 1.000 spettatori per eventi sportivi all’aperto e 200 per quelli al chiuso. Ma attenzione perché nel decreto di oggi c’è scritto che le regioni e le province autonome, in accordo col Ministero della salute, possono modificare questo massimale. A seconda infatti dell’andamento dei contagi e “in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti” è possibile far entrare più persone allo stadio, purché si rispetti il 15% della capienza totale. È consentito lo svolgimento dell’attività sportiva o motoria all’aperto, fatto salvo che si rispetti il distanziamento sociale (2 metri). In questo caso non ci sarà bisogno dei dispositivi di protezione.

Permessa anche l’attività sportiva e motoria in palestre e piscine nel rispetto delle regole anti-assembramento e del distanziamento sociale. Per quanto riguarda le competizioni che possono coinvolgere atleti, tecnici, giudici e commissari di gara provenienti da paesi per i quali è vietato l’ingresso in Italia, è necessario che questi presentino il risultato del tampone, effettuato non prima di tre giorni dall’arrivo sul territorio nazionale.