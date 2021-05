La Fluminense annuncia il nuovo accordo di sponsorizzazione con il Gazin Group

(di Guido Paolo De Felice) – La Fluminense, squadra di calcio della Serie A brasiliana, ha comunicato qualche giorno fa di aver raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione con uno dei più grandi gruppi aziendali di tutto il paese, il Gazin Group.

La partnership sarà valida per i prossimi 12 mesi e vedrà il marchio Gazin impresso sulla parte superiore del retro della divisa ufficiale da gioco a partire dalla gara di domenica contro il Portuguesa-RJ, valevole per il ritorno della semifinale del Campeonato Carioca (1-1 il risultato dell’andata).

Il Gazin Group è una delle aziende leader in Brasile nel settore della vendita al dettaglio di mobili, elettrodomestici, servizi, computer, materassi. Sono molto attivi anche nel settore e-commerce.

Sul sito ufficiale del club, il presidente della Fluminense, Mário Bittencourt, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “L’arrivo di un grande sponsor, nonostante il mercato stia pagando le sofferenze dovute alla pandemia, dimostra che stiamo ottenendo risultati attraverso una filosofia di gestione che privilegia l’organizzazione, la stabilità dell’ambiente e la crescita costante. Non è mai eccessivo ribadire che stiamo facendo di tutto per proseguire sulla strada giusta, cercando di espandere il nostro marchio e in quest’ottica abbiamo accolto con entusiasmo l’ingresso del gruppo Gazin come parte di questo progetto.”

Il Gruppo Gazin ha una lunga storia nelle sponsorizzazioni sportive, avendo già associato più volte il proprio marchio a diverse squadre di calcio brasiliane (attualmente sponsorizza il San Paolo e lo Sport Club do Recife in Serie A), oltre che a progetti riguardanti il futsal.

Il responsabile marketing di Gazin, Edson Oleksyw, al riguardo ha dichiarato: “Nella mission aziendale del Gruppo, lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita delle persone rappresentano un valore centrale. In questo contesto lo sport, in particolare il calcio, gioca un ruolo molto importante. Per questo, Gazin da sempre ha investito strategicamente e massicciamente nel marketing sportivo, supportando diverse squadre e categorie. Sponsorizzare la Fluminense, una delle squadre di maggior tradizione in Brasile, è motivo di grande orgoglio“.

Gazin si unisce, così, allo sponsor tecnico Umbro e ad altri sette marchi – Betmotion , Brahma, Hotel Nacional, Inside Diagnostics, Samoc, TIM e Zinzane – come sponsor ufficiale del club. Al momento la Fluminense non ha, tuttavia, un main sponsor.