La Federcalcio olandese (KNVB) punta alla parità dei salari tra uomini e donne

(di Nicola Mandaglio ) – La Federcalcio olandese dei Paesi Bassi (KNVB) ha annunciato che ci sarà un nuovo aumento di stipendio dal prossimo 1° luglio per pagare alle donne che giocano in nazionale lo stesso importo che percepiscono gli uomini, stessi bonus, che includono l’uso del nome e dei diritti di immagine (passo che segue l’accordo per la parità salariale già raggiunto nei Paesi come gli Stati Uniti e la Spagna).

La Federazione stava negoziando questo accordo dal 2019 e il nuovo contratto collettivo entrerà in vigore il prossimo mese, pochi giorni prima dell’inizio dei Campionati Europei in Inghilterra. La squadra femminile dell’Olanda raggiunse la finale del Mondiale 2019, persa 2-0 contro gli Stati Uniti. Il 9 luglio aprirà la stagione europea in un match contro la Svezia, favorita per la conquista del titolo.