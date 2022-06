Un pallone Nike speciale dal gusto retrò per la Premiership inglese

I tre palloni Nike per la Liga spagnola, Serie A italiana e Premier league inglese

(di Nicola Mandaglio) – Per celebrare il 30° anniversario della English Premier League (massima serie del football inglese) Nike ha deciso di cambiare il design del pallone ufficiale della prossima stagione 2022/23 facendo un vero e proprio tuffo nel passato.

Infatti, il pallone avrà una “X” dorata, con dettagli blu navy e rosso, per farla risaltare sul bianco. Avrà la stessa grafica e colorazione di quello del ’92 unita alla tecnologia moderna della gamma Nike Flight. La tecnologia Nike Aerowsculpt attraverso le sue scanalature modellate sulla pelle esterna del pallone permetterà di produrre un volo più equilibrato e coerente.

La grafica firmata “Premier League” avvolgerà l’intero look in questa rivisitazione del design di un pallone vecchio stile. Si potrà acquistare a partire dal 15 luglio il pallone ufficiale della Premier League 2022-23 dal negozio Nike per una cifra pari a 125 sterline.