La Corte dei Conti commenta la gestione 2018 dei Coni Servizi S.p.A. (oggi Sport e Salute)

La Sezione controllo enti della Corte dei Conti ha approvato, con determina n. 92/2020, la relazione sulla gestione 2018 di Coni Servizi S.p.a., la società di diritto privato, la cui attività è rivolta alla predisposizione di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive ed eventi collegati, nonché per la gestione di impianti sportivi, in particolare finalizzata a espletare attività strumentali volte al perseguimento e all’attuazione dei compiti istituzionali dell’ente pubblico Coni, che con la legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha mutato denominazione e assetto istituzionale divenendo “Sport e Salute Spa”.

Dal documento delle Corte emerge, fra l’altro, che: “Con riferimento ai profili gestionali, l’utile d’esercizio pari a euro 4.147.097 è in aumento di euro 3.818.477 rispetto al 2017 (euro 328.620). Si registra inoltre una crescita di euro 8.042.143 del valore della produzione (da euro 141.668.434 a euro 149.710.577).

Il risultato operativo della gestione caratteristica risulta positivo (euro 3.941.986) sebbene in diminuzione (di euro 204.054) rispetto all’esercizio precedente (euro 4.146.040).

Sul risultato prima delle imposte pari a euro 5.969.605 (rispetto a euro 2.669.559 del 2017), incidono positivamente per euro 3.190.717 i dividendi riconosciuti dall’ICS” (Istituto per il credito sportivo).

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” – comprendenti l’importo del corrispettivo del contratto annuale di servizio con il Coni, nonché i ricavi da servizi resi a terzi – ammontano al 31 dicembre 2018 a euro 145.589.091, rispetto a euro 136.858.553 del 2017 (in crescita del 6,4 per cento).

Inoltre, al 31 dicembre 2018 i crediti, pari a euro 37.997.700 risultano diminuiti di euro 11.515.064 rispetto al 31 dicembre 2017 (euro 49.512.764). In particolare, i crediti verso clienti sono pari a euro 34.181.951, con una diminuzione di euro 9.735.140 rispetto al precedente esercizio.

Infine, “la situazione debitoria nell’esercizio 2018 pari a euro 143.107.029 registra una diminuzione (di euro 11.884.016) rispetto all’esercizio 2017 (euro 154.991.045)”.