Fainplast si conferma main sponsor di maglia dell’Ascoli calcio (Serie B)

Fainplast anche per la stagione sportiva 2020/2021 sarà al fianco del club bianconero (guidato dall’imprenditore Massimo Pulcinelli) come main sponsor di maglia: l’azienda, eccellenza del territorio ascolano, è leader nella produzione di materie plastiche da 27 anni e dal 2001 ha associato il proprio brand a quello dell’Ascoli calcio. Una collaborazione che nasce dalla passione per i colori bianconeri (quest’anno nuovamente impegnati nel campionato di B) da parte del numero uno di Fainplast, Battista Faraotti.

Fainplast opera ad Ascoli Piceno nel nucleo industriale di Campolungo. L’azienda ha iniziato le sue attività all’interno di un primo stabilimento di circa 4.000 mq. Oggi lo stesso stabilimento si estende su un’area di oltre 85.000 mq ed è costituito da 8 edifici per un totale di 52.000 metri quadri di strutture coperte. Con oltre 80 silos di stoccaggio e 20 linee di produzione (può contare oggi su una capacità produttiva di circa 90.000 MT/anno).