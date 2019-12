La Coppa di Francia 2020 sbarca su Sportitalia

Dal 3 gennaio 2020 la 103ima edizione della “Coppa di Francia” sbarcherà su “Sportitalia”. La Tv dello Sport, visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre, si è assicurata infatti i diritti di tutte le sfide, a partire dai 32imi di finale (ovvero la fase del torneo in cui entrano in scena i club della Ligue1). Sempre la rete diretta dal giornalista Michele Criscitiello (nella foto in primo piano) seguirà l’evento fino alla finale in programma il 25 aprile 2020 (il Rennes è il club campione in carica dopo la finale vinta in primavera contro i campioni di Francia del PSG).

Di seguito l’elenco delle partite in palinsesto nella 1a settimana di gennaio 2020 (32imi di finale della “Coppa di Francia”):

Bordeaux-Le Mans – Venerdì 3 gennaio 2020 ore 20,55;

Monaco-Reims – sabato 4 gennaio 2020 ore 15.00;

Rennes-Amiens – sabato 4 gennaio 2020 ore 18.00;

Bourg en Bresse-Lione – sabato 4 gennaio 2020 ore 20,55;

Trelissac-Marsiglia – domenica 5 gennaio 2020 ore 14,15;

Linas Montlhery-Psg – domenica 5 gennaio 2020 ore 20,55.