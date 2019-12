Manca solo l’ufficialità. Ibrahimovic torna al Milan dopo 7 anni

(di Lorenzo Vulpis) – Zlatan Ibrahimovic (38 anni) sta per tornare a Milano alla “corte” rossonera. Pronto un contratto di 6 mesi, fino al giugno 2020, con un salario pari a 3 milioni di euro. L’eventuale rinnovo per 1 anno con l’AC Milan sarà strettamente collegato al raggiungimento di una serie di obiettivi calcistici. L’ex Los Angeles Galaxy è fermo da metà novembre, ma nelle 56 partite disputate con la maglia del club californiano ha realizzato ben 52 reti.

Un bel biglietto da visita per un club, attualmente in 11a posizione (a 21 punti come il Torino FC) con 16 gol segnati e 24 incassati. Il tecnico Stefano Pioli ha chiesto al management del club (controllato dal fondo Elliott Management Corp.) di poterlo avere prima possibile, perché preoccupato dello stato di forma del campione di Malmoe (Svezia).

Proprio in queste ore saranno definiti gli ultimi dettagli dell’accordo. Ibrahimovic (nella foto in un messaggio pubblicitario creato dal ManUtd, nel 2016, al suo arrivo) è atteso per il prossimo 30 novembre. Debutto programmato per “Milan-Samp” (lunedì 6 gennaio – ore 15:00) alla riapertura della stagione calcistica. Pioli spera di poter utilizzare “Ibra” per scuotere la squadra (sotto il profilo psicologico), ma soprattutto l’attacco rossonero (sia come realizzatore finale sia come assistman).

In carriera il calciatore svedese ha militato in 9 diversi club (per un totale di 7 nazioni), tra cui appunto l’AC Milan, tra il 2010 e il 2012 (segnando 42 gol in 61 partite ufficiali). Complessivamente, fino ad oggi, ha realizzato 371 gol, di cui ben 113 con la casacca del Paris Saint Germain (Ligue1 francese). Un record stabilito, tra il 2012 e il 2016, in 122 gare (tra campionato e Coppe). In Italia, oltre che al Milan, ha giocato a Torino con la Juventus FC (23 reti in 70 match), dal 2004 al 2006, e sempre a Milano per l’FC Inter (dal 2006 al 2009: 57 gol in 88 partite). A questi “dati” c’è da aggiungere il bottino di gol realizzato con la divisa della nazionale svedese: 62 reti (dal 2001 al 2016).

Sotto il profilo social “Ibra” su Facebook conta più di 25,9 milioni di follower, 6,26 milioni su Twitter e 39,9 milioni su Instagram.