EUROSPORT CONFERMA BRIDGESTONE COME PRESENTING PARTNER DEI GIOCHI DI TOKYO 2020

(di Daniele Rizzi) – Eurosport e Bridgestone hanno deciso di unire le forze in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il produttore di pneumatici, sponsor anche del Comitato Olimpico Internazionale, ha firmato un accordo con la piattaforma di contenuti sportivi controllata da Discovery (media company leader nell’intrattenimento globale). Bridgestone rafforza così la propria visibilità durante i Giochi come “presenting partner” di tutti i contenuti trasmessi in Europa, dove il canale Eurosport detiene i diritti audiovisivi delle Olimpiadi fino a Parigi 2024.

I termini economici dell’accordo non sono stati resi noti, ma in virtù di tale partnership, Bridgestone aumenterà la propria visibilità in tutte le trasmissioni sportive e lavorerà con Eurosport per coinvolgere profondamente il pubblico appassionato di Sport e Giochi Olimpici in 50 Stati.

Bridgestone collaborerà con Eurosport per associare il suo marchio alla programmazione e ai contenuti mensili “Road to Tokyo 2020”. La campagna avrà l’obiettivo di associare il brand dei pneumatici alla copertura in diretta di Eurosport delle Olimpiadi. In qualità di presenting partner, Bridgestone introdurrà il programma mattutino europeo di Eurosport e i momenti salienti delle manifestazioni di video on demand.

Eurosport e Bridgestone saranno inoltre sponsor principali per la registrazione della serie “Essential Olympic Stories” che promuoverà la partecipazione degli atleti olimpici a Tokyo 2020: collaboreranno su una vasta gamma di programmi e associazioni di contenuti, supportando anche il messaggio “Chase your dream, no matter what”, slogan sportivo principale che sarà trasmesso sui canali Eurosport.

La società avrà inoltre ampia visibilità sul sito web di Eurosport (Eurosport.com), sull’app Eurosport e sui canali TV Eurosport, con presenza nelle classifiche gare, nei video dei momenti salienti delle manifestazioni e nelle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici.

Lo scorso anno Bridgestone è stato partner di Discovery nella copertura record registrata da Eurosport per i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018, che hanno segnato i primi Giochi Olimpici Invernali completamente digitali in tutta Europa. Discovery e le piattaforme digitali e social di Eurosport, infatti, hanno raggiunto il record di 76 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.