Jannik Sinner nuovo brand ambassador di Gucci

(di Giuseppe Berardi) – Jannik Sinner ha siglato un contratto con il marchio di alta moda e di articoli di lusso Gucci. In virtù dell’accordo il tennista assume il ruolo di brand ambassador della casa di moda fiorentina.

Si tratta di un altro deal di un certo spessore per l’atleta altoatesino, numero 10 del ranking ATP, dopo il rinnovo con Nike per l’abbigliamento sportivo.

A dare la notizia è la stessa casa di moda, tramite i suoi profili social, anche se nell’ambiente erano circolati già svariati rumors dopo la partecipazione di Sinner come ospite speciale alla sfilata “Gucci Cosmogonie” a Castel del Monte.

Inoltre, l’azzurro è stato fotografato su alcune riviste proprio con abiti Gucci disegnati da Alessandro Michele, stilista e direttore creativo del marchio di moda.

Jannick Sinner dopo la sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon contro Novak Djokovic si prepara ora all’estate sui campi in cemento per conquistare oltre che vittorie nei tornei anche punti importanti per l’accesso alle Atp Finals di fine stagione in programma a Torino.

Giovane talento in ascesa del tennis mondiale, Sinner nel 2019, è diventato il “Newcomer of the Year” del tour ATP come diciottenne.

Nel pur breve carriera sin qui disputata Jannik ha già conquistato cinque titoli ATP e raggiunto i quarti di finale in tre dei quattro tornei del Grande Slam.

Non c’è dubbio che il tennista italiano al momento sia uno degli atleti più in vista e desiderato nel panorama mondiale delle sponsorizzazioni sportive. Oltre alla partnership con Gucci e a quella già citata con Nike per un valore di 150 milioni di dollari in dieci anni, il tennista italiano vanta collaborazioni anche con Rolex, Lavazza, Fastweb e Parmigiano Reggiano.