Vannucci Piante rinnova con la US Pistoiese (Serie D). Record di longevità nel rapporto commerciale

La società US Pistoiese 1921 (retrocessa, al termine della stagione, in Serie D) ha annunciato il rinnovo della partnership commerciale con Vannucci Piante, realtà di spicco della città di Pistoia, con una storia aziendale significativa e una presenza internazionale (sosterrà la squadra arancione per altre 3 stagioni).

Main Sponsor arancione da circa 30 anni, Vannucci Piante ha superato ogni precedente record di longevità, consegnando alla storia questa nuova collaborazione.