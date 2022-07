Whalefin diventa Official Global e Main Partner de l’Atlético Madrid (LaLiga): 200 mln in 5 anni

(di Antonio Spina) – Amber Group, la principale piattaforma globale di asset digitali, sarà il Global e Main Partner ufficiale dell’Atlético de Madrid (La Liga- Santander) per i prossimi 5 anni. A partire dalla stagione 2022/2023, Amber Group sarà anche l’esclusivo Official Digital Wealth and Digital Lifestyle Partner del club rojiblanco. WhaleFin, digital resource platform di punta di Amber Group, subentra dopo sei anni alla società finanziaria britannica Plus 500, ed attraverso la nuova partnership, l’Atlético riceverà un totale di 200 milioni in cinque anni, 40 mln a stagione.

La collaborazione con WhaleFin realizzerà altri progetti. Infatti, la società avrà i diritti esclusivi per creare “Atletiverse”, un’isola virtuale supportata da Openverse, la piattaforma di abilitazione Web 3.0 dell’azienda per creatori, marchi e aziende, con esperienze uniche per i fan che potranno interagire tra di loro, scoprendo l’utilità delle risorse digitali sia nel mondo virtuale che in quello reale.

D’altra parte, la Fondazione Atlético de Madrid e il Gruppo Amber realizzeranno insieme iniziative incentrate sulla sostenibilità e progetti di responsabilità sociale d’impresa (CSR),in linea con l’etica fondante di WhaleFin come piattaforma in cui tutti possono investire insieme in un futuro sostenibile. Miguel Ángel Gil, CEO dell’Atlético de Madrid, ha dichiarato: “Oggi è un giorno significativo per il futuro dell’Atlético de Madrid, poiché uniamo le forze con un’azienda leader a livello mondiale nel settore della finanza digitale. Questa partnership è in linea con il nostro desiderio di evolvere digitalmente e di essere in grado di offrire esperienze digitali migliori e più i nostri fan. Crediamo fermamente che Amber Group sia il partner perfetto per raggiungere questo obiettivo e vorrei quindi ringraziare il suo CEO, Michael Wu, per la sua fiducia e il suo impegno nei confronti del nostro club.”