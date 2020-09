Infront e Palermo FC insieme per le prossime 5 stagioni

A partire dalla stagione 2020/21 Infront diventa marketing agent della squadra siciliana per supportarla nell’obiettivo di raggiungere la massima serie. E’ stato formalizzato oggi l’accordo che unisce Infront Italy e Palermo F.C. per la gestione dei diritti di marketing per le prossime 5 stagioni. La partnership prevede la gestione in esclusiva, sia per il territorio nazionale, sia internazionale, di tutti i diritti marketing della squadra siciliana (domani debutterà a Teramo nel girone “C” della Serie C).

In dettaglio, Infront si occuperà della gestione dei diritti promo-pubblicitari (ad esclusione dello sponsor tecnico), dei diritti di Corporate Hospitality, dei videogiochi, dei diritti Digital e del team Esports, per i quali la società di sports marketing ha definito un piano di crescita e sviluppo per le prossime cinque stagioni.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso la partnership con Palermo F.C., la squadra di una delle città più rappresentative della nostra penisola – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – Abbiamo deciso di sposare il progetto del Club per i prossimi 5 anni, per poter supportare l’ambizioso progetto di ritornare nella massima Serie e ridare lustro alla Sicilia calcistica. Stiamo già lavorando con i professionisti del Palermo per dare vita al piano di sviluppo e raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati”.

“Fin dai primi mesi di vita il nuovo Palermo ha subito sviluppato una fitta rete di relazioni con partner commerciali e iniziative di marketing sempre di alto livello”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Palermo F.C. Rinaldo Sagramola (nella foto a sinistra). Per questo motivo è un piacere, adesso, avere accanto un player di caratura internazionale come Infront, in linea con gli obiettivi sempre crescenti del nostro piano di sviluppo per i prossimi anni, e capace di valorizzare al meglio le collaborazioni con interlocutori di primo piano”.