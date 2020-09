Si entra nel vivo della 1a giornata della Serie BKT 2020/21

E’ partita ieri la stagione 2020/21 della Serie BKT, con un pareggio intenso, ma a reti inviolate, tra Monza calcio e SPAL nell’anticipo della prima giornata del girone d’andata.

Oggi (sabato 26 settembre) in programma alle ore 14 altre 6 gare: il Brescia riceve l’Ascoli, per il Cosenza c’è la Virtus Entella, big match allo Stirpe con il Frosinone che ospita l’Empoli di Dionisi, mentre per il battesimo del Lecce c’è il Pordenone. Grande attesa anche per il ritorno di Oddo a Pescara con il ChievoVerona a testare il ritorno del tecnico sulla panchina abruzzese. C’è poi una gara dal fascino particolare visto lo storico gemellaggio tra tifoserie: Salernitana-Reggina. Alle 16:00 invece in campo il derby veneto: Venezia-Vicenza. Domenica 27 settembre alle 15 Cremonese-Cittadella mentre in posticipo serale ci sarà Reggiana-Pisa.