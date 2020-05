In picchiata i ricavi del calcio europeo. Il report elaborato da Deutsche Bank

(di Raffaele Dell’Aversana) – Un report sull’impatto economico della pandemia Covid-19 (relativamente alle prime 20 società calcistiche del Vecchio continente) ha evidenziato un probabile calo dei ricavi fino al tetto del 48% (fonte: Deutsche Bank).

Le prime 20 società calcistiche hanno totalizzato 9,28 miliardi di euro per la stagione 2018/2019.

Per il campionato in corso si stima un calo tra il 13% e il 30% dei ricavi (compreso tra 1,21 miliardi di euro e 2,78 miliardi di euro). Si prevedono perdite del 4% fino al 48% invece nello scenario più pessimista.

Per la stagione 2020/2021 si ipotizza un calo dei biglietti dal 10% al 100%, per i tv Rights dal 5% al 20% per dal 5% al 60% per la pubblicità commerciale.

Tra le prime 20 società calcistiche, oggetto di questo report, ci sono 3 società italiane: Juventus FC, Milan FC, Napoli FC.

– La Juventus FC affronterà una perdita stimata di 55 milioni di euro per ricavi da biglietti, 140 milioni di euro per diritti televisivi, 215 milioni di euro per pubblicità commerciale.

– Milan FC: 55 milioni di euro per ricavi da biglietti, 110 milioni di euro per diritti televisivi, 170 milioni di euro per pubblicità commerciale.

– Napoli FC: 15 milioni di euro per ricavi da biglietti, 60 milioni di euro per diritti televisivi, 70 milioni di euro per pubblicità commerciale.

Per l’istituto tedesco Deutsche Bank ” non tutti i club hanno azionisti dotati di elevate disponibilità finanziarie ed è probabile che assisteremo a un ampliamento delle disuguaglianze tra grandi e piccole società calcistiche“.