I tifosi dell’FC Cincinnati sceglieranno il design interno del loro futuro stadio

(di Linda Zanoni) – “Le immagini dell’interno dello stadio sono iconiche e per noi è molto speciale che i fan ci possano aiutare nella scelta di ciò che diventerà il simbolo del nostro club“, queste le parole del patron dell’FC Cincinnati.

Il futuro stadio, il West End Stadium, è in costruzione e il club ha pensato di coinvolgere direttamente i tifosi nella decisione di come si presenterà internamente la loro nuova “casa”. Hanno avuto l’opportunità di votare tra quattro modelli presentati dallo studio di architetti Populous. Il progetto vincitore verrà annunciato il prossimo 27 maggio.

Stando a quanto riferito dalla piattaforma The Stadium Business, i supporter dell’ FC Cincinnati che hanno partecipato all’iniziativa potranno essere selezionati e vincere due biglietti per il match d’inaugurazione al West End. L’installazione dei seggiolini inizierà in autunno e lo stadio potrà essere inaugurato nella primavera del 2021. Il West End potrà ospitare circa 26,500 persone.