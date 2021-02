IMG advisor esclusivo di RCS Sport per i diritti media del Giro all’estero

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 13 Maggio 2019 Vinci/Orbetello (Italia)Sport CiclismoGiro d'Italia 2019 - edizione 102 - tappa 03Da Vinci a Orbetello - km 220Nella foto: durante la gara.Photo Fabio Ferrari / LaPresseMay 13, 2019 Vinci/Orbetello (Italy) Sport CyclingGiro d'Italia 2019 - 102th edition - stage 03From Vinci to OrbetelloIn the pic: during the race.

RCS Sport e IMG, leader globale nel mondo dello sport, moda, eventi e media, hanno rinnovato per ulteriori 5 anni l’accordo che vedeva IMG come advisor esclusivo per la distribuzione internazionale dei diritti media del Giro d’Italia e di tutte le altre gare del pacchetto di RCS Sport. La partnership, che è stata inaugurata nel 2013 e ha permesso alla Corsa Rosa di accrescere negli anni la propria visibilità internazionale sbarcando in 200 paesi nei cinque continenti, si protrarrà dunque fino a fine 2025.

Paolo Bellino, AD e Direttore Generale di RCS Sport ha dichiarato: “Abbiamo voluto dare continuità al grande lavoro fatto in questi anni rinnovando la collaborazione con un partner di grande caratura internazionale come IMG che ha valorizzato tutte le nostre corse, a partire dal Giro d’Italia, distribuendo i diritti televisivi nei cinque continenti. Siamo convinti che grazie alle professionalità che metteremo in campo anche nel prossimo quinquennio potremo proseguire nel nostro processo di crescita, ampliando ulteriormente i nostri orizzonti e valorizzando una volta di più tutte le nostre manifestazioni”.

Adam Kelly, co-president of Media and Events, IMG, ha dichiarato: “Il nostro rapporto consolidato con RCS rimane una parte fondamentale della nostra attività nel settore dei media e siamo lieti di averlo prolungato per altri cinque anni. Il Giro d’Italia, uno dei tre grandi giri, è uno degli eventi più iconici del calendario ciclistico: tre settimane di pura adrenalina sportiva, sullo sfondo dei panorami mozzafiato dell’Italia”.