PSV Eindhoven, si rinnova la sponsorship con “Philips”: una storia lunga 107 anni

(di Marco D’Avenia) – Il PSV Eindhoven, squadra della Eredivisie (serie A olandese), ha annunciato, mercoledì scorso, di aver rinnovato la propria partnership con la “Philips“, azienda leader fino al 2011 nel settore dell’elettronica, ora focalizzata sulle nuove tecnologie in campo sanitario. Il contratto prolungherà il rapporto fra le 2 società fino al 2031.

La storia tra le due realtà, PSV Eindhoven e “Philips”, parte da lontano. È il 1913 infatti quando ad Eindhoven viene fondata la società di calcio “Philips Sport Vereeniging” (appunto, PSV). Da allora fra le due organizzazioni si è creato un legame commerciale indissolubile (il più duraturo al mondo) che continuerà per altri 10 anni.

“In questi tempi difficili crediamo sia importante ricordare le proprie radici”, ha dichiarato il CEO di “Philips” Frans van Houten, “Philips ha radici profonde a Eindhoven, siamo legati al PSV e alla regione di Brainport, regione unica al mondo per essere costantemente all’avanguardia nel campo tecnologico”.

Anche Toon Gerbrands, Direttore Generale del PSV, ha espresso il suo punto di vista: “Philips si sta trasformando in un’azienda di tecnologia sanitaria. Le loro innovazioni nel campo della tecnologia medica sono di vitale importanza per noi, dato che le usiamo anche per migliorare le prestazioni e la salute dei nostri giocatori. Questo ha reso la nostra partnership ancora più indispensabile“. Al momento il PSV Eindhoven è terzo in Eredivise, staccato a sole tre lunghezze dalla coppia di testa formata dall’FC Ajax e dalla sorpresa SBV Vitesse prime a 21 punti.