Il Torino calcio entra in ChainOn marketplace digitale delle sponsorizzazioni sportive

Torino FC e ChainOn, il marketplace delle sponsorizzazioni, hanno siglato una collaborazione grazie alla quale il club granata vende online esclusivi pacchetti corporate, un’opportunità rivolta in particolare alle micro e piccole imprese oltre che agli studi professionali che permetterà ai sottoscrittori di promuovere il proprio business efficacemente e a costi competitivi.

I pacchetti, ad un prezzo speciale e in numero limitato, consentono di ospitare stakeholders e clienti in ambienti esclusivi all’interno dello Stadio “Grande Torino” in occasione di tutte le gare di Serie A e Coppa Italia e di essere visibili in appositi spazi espositivi riservati agli inserzionisti business. L’acquisto non presenta alcun costo di intermediazione per i clienti aziende e gode della completa deducibilità in sede di bilancio.

Su ChainOn.it l’approfondimento dell’opportunità, oltre che la negoziazione e l’eventuale sottoscrizione degli accordi, avverrà totalmente online in modo semplice, immersivo e veloce, tanto da permettere agli investitori di essere in campo già per la prossima partita interna di Campionato con l’Udinese il 5 febbraio.

ChainOn è il marketplace delle sponsorizzazioni in cui investitori (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie ad algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e blockchain si incontrano virtualmente, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn, a totale carico della parte venditrice, sono inferiori di oltre il 75% a quelle medie di mercato.

Torino FC è il 1° club della Serie A di calcio a fruire di “Chainon Exclusive”, un nuovo servizio del marketplace che permette al venditore di avere a disposizione un web site privato e personalizzato interno alla piattaforma, ad accesso esclusivo, dove poter commercializzare offerte promo-sponsorizzative in totale riservatezza.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn (nella foto sopra) ha dichiarato – “Torino FC è uno dei club più gloriosi del calcio italiano. Siamo orgogliosi che abbia condiviso con noi e con altre centinaia di organizzazioni sportive, tra cui Virtus Segafredo Bologna, Lega Pallavolo Serie A, Lega Pro, Lega Nazionale Pallacanestro, la visione di un mercato della sponsorizzazione digitalizzato e disintermediato, che permetta alle partnership di essere più veloci, sicure, trasparenti, senza confini nazionali. Una modalità di offerta molto innovativa per il mondo della sponsorizzazione, che apre una fucina di opportunità e territori inesplorati per gli operatori sportivi e per le piccole e medie imprese oltre che per i liberi professionisti. Lo sport, grazie ad un coinvolgimento senza eguali, permette allo sponsor di costruire relazioni con clienti e stakeholders eccellenti, rafforzando con efficacia la notorietà, immagine e reputazione dei marchi partner.”