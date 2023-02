Meta Sport Gallery lancia gli NFT dedicati alla campionessa di sci alpino Marta Bassino

Nuovo progetto hi-tech di MetaSportGallery (prima Art e-commerce in Europa): due collezioni di NFT (ribattezzate “Premium” e “Top Performance”), che vedranno protagonista la 26enne sciatrice cuneese Marta Bassino (vincitrice di due titoli iridati e della Coppa del Mondo di slalom femminile nel 2021), acquistabili sul portale metasportgallery.com da ieri e fino al prossimo al 25 febbraio.

Dopo l’iniziativa dedicata al mondo dei motori, con protagonista il pilota di MotoGP Aleix Espargaró, MetaSport Gallery (la sede è in Italia() ha scelto la campionessa di sci alpino per lanciare due nuove collezioni di NFT realizzate dal giovane artista emergente Davide Tomelleri, in arte “Tedescobar“.

La prima collezione di NFT presenta 4 colori diversi ed è composta da mille pezzi, mentre la seconda presenta solo dieci unità, che daranno agli acquirenti la possibilità di vincere un’esperienza esclusiva con la sciatrice piemontese.

Quest’ultima è attulamente impegnata nei Mondiali di sci (in corso in Francia, a Courchevel e Méribel). Dalle 17.30 le qualificazioni del parallelo individuale femminile e maschile, Bassino difende l’oro conquistato a pari merito con Katharina Liensberger due anni fa a Cortina.

A Courchevel le qualificazioni del parallelo individuale sia maschile che femminile, alle quali prenderanno parte proprio Marta Bassino assieme alle altre azzurre (Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere fra le donne) e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer fra gli uomini.