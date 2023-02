Scommesse sportive: il fallimento del Decreto Dignità. Il 12% del mercato ha continuato ad operare in circuiti illegali

La ricerca condotta dall’Osservatorio sui mercati regolati dell’Ipsos e della “Luiss Business School” si è concentrata anche sull’incidenza del gioco in circuiti illegali negli ultimi 12 mesi. Riporta l’agenzia specializzata Agimeg. Il sondaggio ha mostrato che tra coloro che giocano offline e online, il 12% ha operato anche in circuiti illegali, dato in aumento rispetto al 9,5% del 2021. In particolar modo, il 9,1% ha giocato ad almeno uno tra i seguenti giochi: Poker o altri giochi di carte con vincite in denaro al bar o in circoli, sale gioco aperte al pubblico; Poker o altri giochi di carte con vincite in denaro in circoli privati su invito; Scommesse in denaro (organizzato nel territorio dove si vive) su eventi sportivi o non sportivi; mentre il 4% ha anche giocato su siti illegali.