Il Real Madrid lancia la versione home della camiseta 2022/23

(di Antonio Spina) – Storia, tradizione e momenti indimenticabili: tutto è nei dettagli. Con questo tweet il Real Madrid ha presentato ufficialmente la nuova divisa di gara, versione “home”, per la stagione 2022/23.

Adidas, maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa ed il 2° a livello mondiale (con sede in Baviera), ha una partnership, con la società di Florentino Pérez, da 120 milioni annui fino alla stagione 2028, hanno ideato una linea fatta di un mix tra passato e presente.

La nuova maglia presenta un design classico con tocchi moderni, in cui il tradizionale colore bianco si unisce al viola dei dettagli del collo e delle tre strisce del brand tedesco sulle spalle. All’interno del colletto button down si ammira il logo celebrativo dei 120 anni del Real Madrid. Un altro dettaglio è il design che riproduce lo scudo in bianco su tutta la maglia. La prima camiseta sarà 100% ecologica, perchè realizzata con materiali 100% riciclati.

La presentación oficial ha scomodato icone del passato recente dei Blancos, come Roberto Carlos, Iker Casillas e il Capitano Raul Gonzalez Blanco. La nuova maglia è già in vendita esclusivamente nei negozi della casa tedesca e in quelli ufficiali del Real Madrid.