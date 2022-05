Sportium entra a far parte del pool dei fornitori della Lega Pro

Sportium, società del Gruppo Progetto CMR, è un’azienda specializzata nell’ideazione, progettazione e sviluppo degli impianti sportivi: un aiuto prezioso per tutti i club della Lega Pro che vorranno usufruirne, una realtà altamente specializzata in grado di progettare gli interventi di edilizia sportiva.

Obiettivo è, infatti, l’offerta di servizi di progettazione integrata, a tariffe agevolate, ai club di Lega Pro che intendessero avviare interventi di riqualificazione o di nuova edificazione di impianti sportivi da utilizzare per lo svolgimento dell’attività agonistica.

“Siamo molto felici di essere diventati fornitori ufficiali – ha commentato Christian Recalcati, Managing Director di Sportium – che per noi ha il significato di un ulteriore consolidamento del rapporto di fiducia con la Lega Italiana Calcio Professionistico. Dopo il ‘Piano strategico di sviluppo degli stadi’, abbiamo condiviso l’accordo quadro e ora questo ultimo passaggio ci rende fieri di poter essere utili alle squadre associate nell’intraprendere un percorso virtuoso di rigenerazione delle infrastrutture sportive”. Sportium fa parte del nuovo network al servizio dei club della Lega Pro, formato da 8 grandi aziende, che propone un ventaglio di soluzioni e aiuti in diversi ambiti con condizioni particolarmente vantaggiose.