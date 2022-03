Il Real Betis firma un accordo di sponsorship con Volvo fino al 2024

(di Emanuele de Laugier) – Il Real Betis Balompiè ha firmato un contratto di sponsorizzazione con Volvo fino al 2024. Secondo l’accordo, la casa automobilistica svedese sarà presente nei principali spot pubblicitari ed agli eventi del club, nonché in tutti i servizi digitali e su ciascuno dei social network del team biancoverde.

Inoltre, Volvo fornirà alle squadre di calcio e di basket del Real Betis (attualmente 5° nella classifica della Liga spagnola) i propri veicoli, in cui i modelli ibridi ed ibridi plug-in saranno i protagonisti. Infatti, la società svedese ha deciso di collaborare con il club di Siviglia per il suo programma di sostenibilità “Forever Green”, lanciato con l’obiettivo di utilizzare il potere dello sport per proteggere il pianeta e combattere la crisi climatica. La piattaforma è anche aperta a tutte le società che vogliono mostrare al mondo cosa stanno facendo per salvaguardare il futuro del nostro pianeta, cosa che ha fatto Volvo.

Difatti, dal 2017, la casa automobilistica si sta impegnando ad abbandonare progressivamente i motori a combustione e ad elettrificare l’intero catalogo dei suoi veicoli. In aggiunta, entro il 2025, punta a ridurre del 40% le proprie emissioni di CO2 rispetto a quelle del 2018 in tutta la sua catena di produzione e di distribuzione, comprese le concessionarie. Inoltre, Volvo ha l’obiettivo di non vendere più auto con motori diesel e a benzina dopo il 2030, così come non vuole avere alcun impatto sull’impronta di carbonio nell’intera catena di produzione entro il 2040.

Questo non è l’unico accordo della casa automobilistica nel calcio, infatti è un partner dell’FC Inter dal 2007. In aggiunta, il marchio svedese sponsorizza anche grandi eventi sportivi in tutto il mondo, con il golf e la vela in primo piano. Tra questi, il suo fiore all’occhiello è la “Volvo Ocean Race”, regata che si tiene ogni 3 anni che circumnaviga il globo.

L’accordo tra Volvo e il club di Siviglia è arrivato dopo che, il 13 marzo, il Real Betis ha giocato contro l’Athletic Club il primo match della storia de LaLiga per la sostenibilità ambientale. Il titolo dato alla partita è “Forever Green”, lo stesso nome della piattaforma di sostenibilità lanciata dalla squadra biancoverde.