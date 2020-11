Il ministro Vincenzo Spadafora annuncia la Riforma dello Sport. Approvati 5 decreti su 6

(di Alessandro Presta) – Lo scorso 24 novembre è arrivato il “sì” da parte del Consiglio dei Ministri per una Riforma dello Sport in Italia. Ad annunciarlo (attraverso la sua pagina Facebook) è il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.

Il ministro su Facebook ha scritto: “Approvati in Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello Sport (sui 6 previsti, nda): le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice. Peccato non aver trovato un accordo sul “decreto uno”, che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi”.

Sempre il ministro, nella giornata di ieri, aveva attirato l’attenzione dei media per un altro post sul profilo “istituzionale” di Facebook: Mi vergogno da Ministro per come funzioni la burocrazia nel nostro Paese e per lo stesso fatto di doverlo ammettere. Il decreto Ristori è stato approvato il 29 ottobre e ad oggi le risorse non sono ancora nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport affinché possa erogarle alle ASD e SSD che stanno soffrendo e rischiano di chiudere, forse per sempre.

Sollecitiamo ogni giorno burocrati, che evidentemente non avvertono la drammaticità del momento e non sentono il peso delle loro (non) azioni, ad essere celeri negli adempimenti amministrativi che li competono.

Ovviamente non bisogna generalizzare e la critica non è indistintamente per tutti ma di sicuro questi continui ritardi nell’erogazione di misure “emergenziali” sono un pessimo esempio e un pessimo servizio al Paese.