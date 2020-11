Nasce il Comitato per l’organizzazione delle Atp Finals Torino 2021-2025

Ieri sera si sono concluse le #Atp Finals di Londra, che hanno visto Daniil Medvedev (tennista russo n.4 del ranking ATP) aggiudicarsi il torneo riservato ai migliori otto tennisti del mondo.

Si è trattata dell’ultima edizione londinese, in quanto dal 2021 al 2025 la manifestazione sbarcherà a #Torino: proprio oggi pomeriggio in Consiglio comunale è stata approvata la deliberazione che costituisce il “Comitato per le Finali ATP”, su proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore al Commercio, il quale avrà il compito di promuovere la nostra Città ed il nostro territorio, favorendo anche lo sviluppo di attività economiche, culturali e sociali.

Il Comitato sarà formato da Città di Torino, Regione Piemonte, Dipartimento dello Sport e Federazione Italiana #Tennis ed avrà sede nella nostra città (Torino, nda).

Da oggi, quindi, inizieranno le operazioni di avvicinamento ad una manifestazione che può ridare slancio al nostro territorio imprenditoriale, ricettivo e sportivo: una partita che la nostra Città potrà vincere solamente tramite un grande gioco di squadra da parte di tutti gli attori del territorio – lo ha dichiarato su Linkedin, Marco Chessa – Presidente I Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Città di Torino.

Il broadcaster Sky sarà per 3 anni al fianco degli organizzatori trasmettendo le Atp Finals Torino sul territorio italiano.