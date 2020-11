Primi tifosi allo stadio in Inghilterra da dicembre. L’annuncio arriva direttamente dal premier Johnson

(di Alessandro Presta) – Novità importanti per i tifosi inglesi. il premier britannico Boris Johnson ha da poco annunciato la possibilità di ospitare gli spettatori (all’interno degli impianti sportivi) già all’inizio del mese di dicembre. Le restrizioni, a causa del Coronavirus, saranno infatti allentate in alcune aree del paese. Il primo ministro ha inoltre ribadito l’importanza di limitare la capacità delle strutture e di rispettare le regole di distanziamento sociale. Per l’ufficialità bisogna aspettare il 26 novembre (data in cui saranno confermate le misure a livello “regionale” nel Regno Unito).

Secondo quanto scrive il portale specializzato “Sportspromedia”, i campionati interessati dal “Covid Winter Plan” saranno la English Premier League, la English Football League (lega calcistica che comprende i 3 campionati al di sotto della Premier) e la Premiership di rugby.

Le regioni saranno divise in “Tier 1”, “Tier 2” e “Tier 3”. Questo è quanto si apprende dall’account Twitter del segretario della cultura britannico (Oliver Dowden). La prima sarà il format con meno restrizioni, dove potranno essere ammessi fino a 4mila tifosi allo stadio (2000 se impianto al coperto). Secondo quanto previsto nel secondo livello, potranno entrare fino a 2mila spettatori (1.000 al chiuso). Nell’ultimo livello (Tier 3) gli stadi resteranno invece a porte chiuse. L’idea di riaprire parzialmente gli impianti sportivi era prevista per ottobre, ma l’impennata delle infezioni da Covid-19 ha costretto il governo inglese a rimandare la data.

Altra importante novità per dicembre riguarda la ripresa degli sport amatoriali all’aperto e la riapertura delle strutture sportive al coperto (come le palestre). Queste infatti sono chiuse dallo scorso 5 novembre, ovvero da quando è entrato in vigore il 2° blocco nazionale nel Regno Unito.

Nel frattempo, il 19 novembre, il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (presieduto dal segretario Dowden) ha annunciato un “Winter Survival Package” da 300 milioni di sterline (l’equivalente di 336,7 milioni di euro). Il pacchetto prevede prestiti e sovvenzioni a sostegno del settore sportivo UK (dopo le gravi perdite finanziarie a causa dell’assenza dei tifosi).