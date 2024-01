Il marchio Estra sulle maglie del Siena calcio (Eccellenza)

La scorsa estate il Siena calcio è stato acquisito dall’imprenditore Simone Giacomini, già patron, fino ad un anno fa, della Triestina (attualmente nelle mani di una cordata di uomini d’affari americani). Il club bianconero da quest’anno, dopo la mancata iscrizione in Serie C, è in Eccellenza.

Nel frattempo la società di Giacomini sta lavorando sul terreno marketing e, da pochi giorni, è stato ufficializzato l’accordo con Estra*, tra i principali operatori italiani del settore energia (fortemente radicato sul territorio toscano). L’azienda è da diversi anni anche a supporto della più quotata ACFiorentina (Serie A).

“Associare il nostro marchio al Siena Football Club, militante nel campionato di Eccellenza Toscana, è un onore – ha dichiarato il presidente di Estra, Francesco Macrì (nella foto in primo piano) –. Auguriamo alla squadra e alla società una stagione calcistica costellata di successi“.