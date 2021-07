Il Manchester United (MUTD) sigla una partnership strategica nel campo delle energie rinnovabili  

(di Guido Paolo De Felice) – Il Manchester United ha ufficializzato una nuova partnership mondiale con la società di combustibili rinnovabili, quali ad esempio biocarburanti, bioetanolo e biodiesel, Renewable Energy Group. Questa collaborazione mirerà ad incoraggiare un cambiamento di mentalità in senso positivo sui temi a carattere ambientale tra i tifosi del Manchester United sparsi nel mondo.

Infatti, stando ad una recente ricerca di mercato, circa il 98% dei tifosi del Manchester United crede che il club debba impegnarsi attivamente per apportare cambiamenti al Pianeta adesso, al fine di garantire un futuro migliore alla collettività.

Renewable Energy Group sta guidando la transizione del settore energetico verso la sostenibilità trasformando le risorse rinnovabili in combustibili più puliti e di alta qualità. Nel 2020, REG ha prodotto 519 milioni di galloni di carburante più pulito, ottenendo una riduzione di emissioni di CO 2 di 4,2 milioni di tonnellate. Essendo uno dei maggiori produttori di biodiesel del Nord America e uno dei principali produttori e fornitori globali di combustibili rinnovabili, REG è un’azienda in forte crescita, dedita a soddisfare la crescente domanda mondiale di combustibili a basse emissioni di CO 2 , aprendo così la strada ad un futuro più sostenibile.

“Essendo una delle squadre sportive più popolari al mondo, il nostro club rappresenta un importante palcoscenico per aiutare a sensibilizzare le persone su come esse possano contribuire ad un futuro più pulito e sostenibile per il nostro Pianeta“, ha affermato Collette Roche, Chief Operating Officer del Manchester United.

“Siamo già leader ambientali tra i club di calcio a livello mondiale, dopo essere riusciti a ridurre le nostre emissioni di gas serra per gli ultimi 12 anni consecutivi. Ora lavoreremo con Renewable Energy Group per esplorare modi innovativi al fine di riuscire a ridurre ulteriormente il nostro impatto in termini di CO 2 . Insieme, possiamo fare la differenza nella lotta ai cambiamenti climatici e nell’obiettivo di sviluppare un pianeta più verde e più pulito”.

Cynthia “CJ” Warner, Presidente e CEO, Renewable Energy Group, ha aggiunto: “In qualità di produttore leader di biodiesel più pulito e a base biologica, è stata una scelta naturale per Renewable Energy Group collaborare con un altro partner leader così orientato alla sostenibilità come il Manchester United“.

“Il mondo è in un momento critico in cui tutti riconosciamo che dobbiamo fare di più per ridurre le emissioni nocive e c’è un crescente desiderio di garantire soluzioni a basse emissioni di anidride carbonica più immediate e pratiche. Insieme al Manchester United daremo una maggiore cassa di risonanza alle nostre opportunità semplici da adottare per individui e organizzazioni al fine di ridurre le emissioni di CO 2 fin da subito. Renewable Energy Group affonda le proprie radici in una storia di innovazione e determinazione nel fornire un impatto reale attraverso la produzione di combustibili più puliti. I nostri combustibili sostenibili sono una valida soluzione a basse emissioni di CO 2 che può aiutarci a ridurre i gas serra e creare così un mondo più pulito“.

Bisogna ricordare, inoltre, che lo United è stato tra i primi club calcistici al mondo a lanciare un programma di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel 2008 e da allora ha ridotto le emissioni annuali delle sue attività di circa 2.700 tonnellate.