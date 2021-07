La tecnologia cloud di Alibaba per ridurre il rischio di colpi di calore durante Tokyo 2020

(di Guido Paolo De Felice) – Alibaba Group, Worldwide TOP Partner del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha annunciato una innovativa soluzione basata sulla tecnologia del cloud computing per aiutare il personale in servizio durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a ridurre il rischio di colpi di calore durante l’estate giapponese.

Sostanzialmente, attraverso uno smart device indossato nell’orecchio dalla persona, la tecnologia di Alibaba aiuterà a tenere traccia della temperatura corporea e della frequenza cardiaca del personale olimpico che sarà in servizio a Tokyo. Sulla base della temperatura corporea, della frequenza cardiaca e dell’indice ambientale, un sistema cloud-based identificherà in tempo reale il livello di rischio che possa verificarsi un colpo di calore per il singolo dipendente al lavoro.

Verranno così inviati avvisi a coloro che sono esposti a un alto livello di rischio insieme a tutta una serie di misure precauzionali raccomandate, come ad esempio bere più acqua, per ridurre le possibilità che si verifichi un colpo di calore.

L’indice di calore nell’ambiente circostante, compresa la temperatura, l’umidità e la luce solare diretta o radiante, verrà monitorato attraverso molteplici misuratori di stress termico WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) installati in 14 diverse sedi di gare olimpiche.

Hidemasa Nakamura, capo del Main Operations Center (MOC) del Comitato organizzatore di Tokyo per i Giochi Olimpici e Paralimpici, ha dichiarato: “Il Comitato organizzatore di Tokyo per i Giochi Olimpici e Paralimpici sta lavorando a varie misure per proteggere il personale da possibili shock termici. Anche se si prevede che sarà estremamente caldo durante i Giochi Olimpici, forniremo tutto il supporto possibile al personale che lavorerà alacremente per il funzionamento dei Giochi. La tecnologia basata su cloud fornita da Alibaba giocherà un ruolo importante in questo. Tale tecnologia verrà utilizzata per la misurazione WBGT sia ambientale, quindi della sede, sia per il monitoraggio e la previsione dei rischi di possibili colpi di calore per lo staff. Lavorando con Alibaba insieme agli altri nostri partner olimpici mondiali, il comitato organizzatore è determinato a fornire un ambiente estremamente sicuro per tutta la durata del torneo“.

“Sfruttando la nostra tecnologia cloud leader, speriamo di contribuire ad uno svolgimento sicuro e regolare dei Giochi Olimpici“, ha affermato Selina Yuan, direttore generale di International Business, Alibaba Cloud Intelligence. “Riteniamo che la nostra infrastruttura di cloud computing stabile, resiliente, flessibile e sicura aiuterà a digitalizzare i Giochi Olimpici in vari modi e porterà nuove esperienze a tutte le persone coinvolte”.