Il Jumpman di MJ sulle divise Statement Edition delle 30 franchigie di NBA

Il logo di “Jumpman“, distintivo del Jordan Brand sarà visibile sulle divise “Statement Edition” delle 30 franchigie della NBA (National Basket Association) a partire dalla stagione sportiva 2020/21. Il marchio in esame, già presente sulle divise degli Charlotte Hornets (squadra di cui l’ex campione di basket è proprietario) e dell’NBA All-Star Game, vanta un’importante collaborazione anche nel mondo del football europeo con il Paris Saint Germain (club campione di Francia nella Ligue1). Ad oltre 17 anni dal suo ritiro come player, l’influenza di Michael Jordan all’interno del mondo dello sport (non solo americano) è sempre più visibile.