Il Liverpool campione d’Inghilterra firma con l’Autorità per la promozione turistica delle Mauritius

Il Liverpool FC ha annunciato una nuova partnership globale con l’Autorità per la Promozione del Turismo di Mauritius e il Comitato per lo Sviluppo Economico di Mauritius, che diventa partner ufficiale del club al fine di promuovere lo sviluppo economico e turistico. L’accordo rientra nei piani del Paese per qualificarsi come una destinazione turistica di primo piano a livello globale e business hub in Africa. La partnership triennale consentirà a Mauritius di beneficiare di una gamma di risorse digitali, social media e di marketing della squadra. Oltre ad essere una delle principali destinazioni di vacanza di lusso al mondo, con uno dei più alti tassi di repeaters, Mauritius è anche una delle località più ambite per business e investimenti al mondo. L’isola è stata un centro consolidato per le attività bancarie e finanziarie internazionali per almeno 20 anni e prevede di accrescere questa reputazione a livello globale. Billy Hogan, amministratore delegato e direttore commerciale del Liverpool FC, ha dichiarato: “Questa è una partnership entusiasmante e siamo lieti di sviluppare le nostre relazioni esistenti con Mauritius in seguito all’apertura della LFC International Academy sull’isola nel luglio 2019. A Mauritius abbiamo tifosi molto appassionati, e siamo lieti di avvicinarli ulteriormente al club attraverso questa partnership. Non vediamo l’ora di lavorare con Mauritius Tourism e il suo Comitato per lo Sviluppo Economico, contirbuendo al loro intento di rafforzare ulteriormente il posizizionamento del Paese come destinazione turistica e forum economico leader“. La fotografia ritrae l’onorevole Pravind Kumar Jugnauth e Billy Hogan, è stata scattata ad Anfield nel gennaio 2020, prima delle restrizioni COVID-19.