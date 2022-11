“Il Futuro è già qui” -Discorrendo di generazione Z, drop out sportivo e best practices. Il secondo libro di Roberto Ghiretti

Infine, l’autore del libro Roberto Ghiretti: “Io sono a fine di carriera, ma non smetto di credere che lo sport sia la rete sociale più importante del Paese. Il mondo sta cambiando e diventa sempre più necessario differenziare l’offerta. Vorrei ringraziare Gianfranco Briani che è stato il mio Maestro, Mauro Berruto, Salvatore Sanzo, Vittorio Bosio e Vito di Gioia per i contributi nel libro. Non smetterò mai di credere nello sport. In Italia abbiamo quasi novantamila società sportive che devono differenziarsi nei modelli di gestione e di offerta al pubblico. E’ esplosa la pratica destrutturata e lo sport dai giovani è approcciato in modo diverso. Come possiamo intercettare le nuove generazioni? Precisamente indicando alle società come usare nuovi strumenti, dando risposte alle giovani generazioni, intercettandone i bisogni. In tutto questo resta viva la passione per l’agonismo, anche quando tra i giovani è incarnata dal seguire un influencer sportivo o un campione di sport e di vita. L’affermazione – Abbiamo sempre fatto così – non è più un argomento. Parola d’ordine: CAMBIAMENTO”.