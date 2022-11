Joma nuovo partner tecnico (dal gennaio 2023) della FIDAL

Joma il nuovo partner tecnico della Saràil nuovo partner tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera . Dal 1° gennaio 2023 il brand sportivo spagnolo sarà al fianco degli atleti delle Nazionali per supportarli al meglio nella loro attività agonistica, accompagnandoli con la J sul petto sui principali palcoscenici internazionali. Nello specifico Joma fornirà i capi tecnici della linea performance, quelli da allenamento, tempo libero e rappresentanza, sviluppati appositamente per le Squadre Nazionali della FIDAL. Inoltre, l’Atletica Italiana vestirà Joma in tutte le principali manifestazioni organizzate dalla Federazione. Con questo nuovo accordo il brand continua il suo processo di affermazione nell’atletica, dove vanta già numerose partnership di carattere internazionale.

Tutti i prodotti della collezione FIDAL 2023 sono stati progettati seguendo gli standard di qualità e tecnologia che caratterizzano Joma grazie agli importanti investimenti nello sviluppo del marchio, nonché in ricerca, sviluppo e innovazione. I capi della collezione, che sarà presentata nel 2023, sono altamente traspiranti, leggeri ed elastici. Il tutto è stato pensato e sviluppato affinché gli atleti possano eseguire tutti i loro movimenti in totale libertà. Con questo nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica, Joma e la Federazione Italiana di Atletica Leggera uniscono le loro forze e peculiarità per raggiungere nuovi e importanti traguardi. La FIDAL affiancherà così le altre federazioni di atletica leggera che hanno scelto Joma come proprio partner tecnico: Spagna, Slovenia, Romania, Serbia e Irlanda, e recentemente la Repubblica Ceca. La nuova partnership colloca il marchio Joma tra i top brand dell’atletica leggera.

Soddisfatto il presidente della FIDAL Stefano Mei: “Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di una realtà particolarmente dinamica e in crescita – le sue parole – Insieme a Joma ci auguriamo di poter gioire per altre vittorie indimenticabili degli atleti in maglia azzurra, non meno entusiasmanti di quelle dell’ultimo biennio, e ci proponiamo di continuare a diffondere tra tutte le fasce d’età i valori del rispetto e dell’educazione che stanno alla base nostro sport”. Un ringraziamento sentito va ad ASICS, sponsor delle Squadre Nazionali azzurre per oltre un quarto di secolo: “L’Atletica Italiana ha vissuto insieme ad ASICS una lunghissima stagione di intensa e proficua collaborazione – sottolinea il presidente Mei – Abbiamo condiviso anni intensi sui campi di gara di tutto il mondo, successi storici dello sport italiano e la crescita del nostro movimento…”. (fonte: FIDAL)