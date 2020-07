Il Corsera racconta la “ragnatela” degli affari di Steven Zhang presidente dell’FC Inter

Il Corsera ha pubblicato un “profilo” aggiornato del presidente dell’FC Inter, il giovane 28enne Steven Zhang (nella foto in primo piano) erede dell’impero Suning. Secondo le carte esaminate dal quotidiano milanese, il giovane proprietario (nato a Nanchino) sarebbe attualmente azionista al 39% della cassaforte di famiglia (ovvero Suning Holding Group). Quest’ultima, attraverso l’asse Hong Kong-Lussemburgo, controlla a sua volta il club nerazzurro. Nello specifico bisogna passare dalla Suning Sports International di Hong Kong, che controlla, in Lussemburgo, la Great Horizon (proprietaria del 68,5% della società nerazzurra).

I documenti societari, così come le carte depositate in Borsa a Shenzhen, secondo Il Corriere, consentono di comprendere al meglio l’assetto della famiglia Zhang. Se si analizza Suning.com, Zhang Jindong, padre di Steven, è salito come quote azionarie dal 48% al 50% di una realtà finanziaria (Suning Appliance) che controlla il 20% dell’azienda quotata.

Sempre Zhang senior possiede “direttamente” il 21% e “indirettamente” un ulteriore 4%. Possiede, di fatto, il controllo del gruppo con il 33% (tra quote dirette e indirette). E’ significativo il 4% di partecipazione “indiretta”, perché è presente nella finanziaria di famiglia, Suning Holdings Group, che ha seguito tutta l’operazione di acquisizione del club (nel 2016).

SHG possiede il 4% del colosso cinese dei negozi di elettronica e si muove anche in business come la finanza, i media e il real estate. A sua volta controlla le attività sportive del gruppo, tra cui appunto la stessa FC Inter.