US Sassuolo: nuovo logo e sponsor tecnico in arrivo

Novità marketing in arrivo in casa US Sassuolo. Il top manager Giovanni Carnevali, durante la festa per i primi 100 anni di vita del club emiliano, ha ufficializzato l’idea di presentare un nuovo logo in vista della stagione 2019/20. Altro aspetto rivoluzionato è la sponsorship tecnica della squadra. Fino ad oggi i neroverdi erano legati al brand Kappa (Basicnet). Tra poche settimane verrà annunciato il nome del fornitore tecnico delle divise da gara. Sarà un marchio di profilo internazionale per proiettare il club su nuovi mercati.