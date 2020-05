Il Campionato NASCAR pronto alla ripartenza

La National Association for Stock Car Auto Racing ( NASCAR ), organizzatrice e gestrice dei campionati americani di Cup Series, Xfinity e Truck Series, ha deciso di riprendere le competizioni a partire dal prossimo 17 maggio. La Cup Series si disputa annualmente nell’arco di 10 mesi per un totale di 36 gare, mettendo in palio (per ogni vincitore) un montepremi di. La Xfinity prevede 35 gare, con un prize money di circa