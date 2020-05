LIGA: CLUB E TIFOSI CERCANO UN ACCORDO PER GLI ABBONAMENTI  

(di Leonardo Calero) – La Liga Santander è in attesa di conoscere la data della ripresa della stagione, Coronavirus permettendo. Più di 600mila tifosi spagnoli chiedono, da tempo, il rimborso del proprio abbonamento/biglietto gara acquistato nei mesi precedenti. Alcuni club hanno già iniziato a rispondere alle istanze dei tifosi.

Tra le prime società a muoversi, c’è il Getafe, che ha deciso di regalare abbonamenti gratis, per la prossima stagione, ai suoi 13.500 soci, mentre le due squadre di Madrid (Real e Atlético) hanno già provveduto a rimborsare gli abbonati per le restanti partite a porte chiuse. Osasuna, Eibar, Alaves e Real Valladolid, nelle ultime ore, hanno comunicato le proprie intenzioni, spedendo una lettera a tutti i supporter coinvolti (spiegando che l’idea è quella di restituire il denaro per le partite non disputate).

L’Athletic Club che conta 25 mila abbonati, al momento, ha reso il valore dell’abbonamento solo per i top match (ad esempio contro Atletico Madrid e Real Madrid), mentre per le restanti gare ufficiali si cercano soluzioni alternative.

Un caso particolare è quello che riguarda il Levante (secondo club di Barcellona), che intende restituire il valore degli abbonamenti per le gare non disputate. Dei 22.500 abbonati ci sono 14.610 soci che non hanno pagato l’abbonamento, in quanto essendo stati i “tifosi più fedeli” (presenti a tutte le partite casalinghe), nella stagione 2018-19, questa stagione avevano diritto all’abbonamento gratis.