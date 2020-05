AS ROMA: SVELATE LE NUOVE MAGLIE 2020/2021

(di Lorenzo Zibra) – L’AS Roma del futuro guarda al passato (almeno per ciò che concerne le divise da gara). Come svelato, in anticipo, dal sito specializzato “FootyHeadlines” (nella foto in primo piano una delle divise “svelate”) la 1a maglia della squadra capitolina, per la stagione 2020/2021, sarà caratterizzata da un design policromatico: la tipica base rosso vivo si andrà a sfumare nella parte superiore, creando una sorta di arcobaleno che partirà dal giallo intenso fino ad arrivare al simil granata. Una scelta, questa, che fa riferimento alla stagione 1979/80. andando ad attingere sia dalla prima che dalla seconda tenuta di quell’annata calcistica, attraverso una sorta di fusione tra le due (oltre ad una conseguente rivisitazione).

La seconda casacca, invece, farà fare ai tifosi un tuffo negli anni ’90. Al posto dell’attuale stemma (aggiornato nel 2017) la parte in alto a destra sarà ricamata con lo storico “Lupetto” (nella versione adottata dal 1992 al 1996) disegnato dal gusto avveniristico e all’avanguardia del designer Piero Gratton (venuto a mancare poche settimane fa). A predominare sarà una tonalità tendente all’avorio, mentre i dettagli, tra cui l’immancabile sponsor tecnico Nike, si coloreranno di rosso scuro.

Decisioni forti di un trend che ha trovato il proprio apice nel mondiale del 2018: competizione in cui molte squadre si sono presentate sul terreno di gioco con divise ispirate ad edizioni precedenti. Quelle indossate da Spagna e Nigeria, tra le altre, erano una chiara reinterpretazione di USA ’94, quella della Germania, invece, del vittorioso Italia ’90.

Particolare anche la maglietta che verrà utilizzata dagli uomini di Fonseca nel pre partita. Più che prendere a modello il passato, guarderà in definitiva alla storia, alle radici del club capitolino.

Come infatti già accaduto nel 2016/17, il brand americano ha voluto rendere omaggio ad uno dei monumenti più importanti della città. Se allora la particolare grafica a righe sottili traeva espirazione dalla struttura del Colosseo, quella dell’anno prossimo sarà volta ad omaggiare la cupola del Pantheon. Uno sfondo nero sarà spezzato da rombi giallo-rossi posti in diagonale lungo tutta trama.

In conclusione, la 3a divisa, che con la sua base nera (nella foto in primo piano) e le maniche per metà arancioni, richiamerà vagamente quella del 2010/11, salvo poi introdurre un elemento assolutamente innovativo sui lati, ovvero macchie in stile safari bianche e nere che, decisamente, non si erano mai vite prima.