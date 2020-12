Il Cadice prevede un fatturato di 51 milioni di euro per il 2020/21

(di Alessandro Presta) – Durante l’assemblea dei soci di questo sabato, il Cadice CF (club de “LaLiga” spagnola) ha fissato l’obiettivo di chiudere in positivo l’anno finanziario 2020/2021. La squadra spagnola ha approfittato della promozione (della scorsa stagione) nella massima serie e prevede un profitto di 3,5 milioni di euro. Nel corso dell’incontro è stato anche stimato un fatturato di 51 milioni di euro per quest’anno (più del doppio rispetto alla scorsa stagione).

Il club andaluso ha chiuso il 2020 all’11° posto in campionato con 18 punti. Attualmente la squadra è controllata da Manuel Vizcaíno, che ha acquisito le quote di maggioranza insieme a Enrique Pina nel 2014. Il 49.5% delle azioni è gestito appunto dalla società dei due dirigenti spagnoli. Nel marzo 2020, un gruppo d’investimento nordamericano si è inserito come azionista di minoranza.

Secondo quanto riporta il portale specializzato “Palco23”, le entrate della scorsa stagione (2019/2020) si sono attestate intorno ai 20 milioni di euro. Un risultato al di sotto delle aspettative, la cui causa va attribuita alla pandemia e ai premi garantiti dalla promozione del club spagnolo ne “LaLiga”. Inoltre, i soci del club hanno approvato un importante aumento di capitale (3 milioni di euro) mediante l’emissione di 3 milioni di nuove azioni ordinarie dal valore nominale di 1 euro. Un’ultima delibera dell’assemblea riguarda la modifica dell’articolo 30 dello Statuto sociale. Il fine è quello di stabilire il sistema di remunerazione che possono raccogliere i membri del consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato del club.

Nel frattempo, il Cadice ha da poco lanciato il negozio e-commerce, per aumentare gli introiti derivanti dalla vendita di merchandising. Per la realizzazione del negozio online, il club spagnolo si è affidato al colosso della distribuzione Amazon. Sulla piattaforma web creata da Jeff Bezos i tifosi possono acquistare praticamente qualsiasi prodotto ufficiale, dalla maglietta agli articoli di cancelleria personalizzati.