Tokyo 2021: 68 sponsor internazionali per 2,7 miliardi di euro. E’ record!

A pochi mesi dal via delle, rinviate al 2021 causa Covid-19, è ormai chiaro che questi Giochi passeranno alla storia. Non solo per l’epocale decisione del CIO di farli slittare temporalmente, dopo il diffondersi del coronavirus, ma anche per il denaro raccolto per organizzarli. A fronte infatti dei ritardi (dal costo stimato di 1,6 miliardi di euro) il comitato organizzatore locale (TOCOG), guidato da Yasuo Mori, è stato capace di raccogliere 2,7 miliardi dalle 68internazionali siglate fino ad oggi. Mai nessuna Olimpiade era stata capace di raccogliere questa ingente somma di denaro.